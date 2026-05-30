Oba sta bila zelo poznana in cenjena

V prometni nesreči, ki se je v petek zvečer zgodila na državni cesti št. 55 pri Gabrjah, sta umrla 23-letni Jan Bensa iz Doberdoba in 25-letni Lorenzo Valentini iz Gorice. Medtem ko preiskava okoliščin nesreče še poteka, se od njiju poslavljata dve skupnosti, v katerih sta bila kljub mladosti zelo prepoznavna in cenjena.

Jan Bensa (2002) bi prav danes praznoval 24 let. V Doberdobu je bil znan po svoji vsestranski aktivnosti in predanosti domačemu kraju. »Bil je veder, aktiven vsepovsod, vljuden in vesel. Doberdob je izgubil pomemben steber, mladega človeka, ki bi še ogromno doprinesel,« je povedal doberdobski župan Peter Ferfoglia. Bensa je sodeloval pri številnih vaških pobudah, deloval v civilni zaščiti, društvu Dob in med taborniki, obenem pa se je udejstvoval tudi v športu. V zadnjih sezonah je igral odbojko pri Slovolleyju. Soigralci ga opisujejo kot človeka, ki je bil vedno nasmejan. »Njegova pozitivna energija, iskrenost in ljubezen do odbojke bodo za vedno ostali v lepem spominu vsem, ki smo ga poznali,« so dejali. Deželna odbojkarska zveza Fipav je v njegov spomin določila minuto tišine na tekmah med koncem tedna v celi deželi. Sožalje svojcem so izrazila številna športna društva in ekipe.

Za Lorenzom Valentinijem žalujejo v Gorici in širše. Mladi Goričan je zadnji dve leti živel v švicarskem St. Moritzu, kamor se je preselil zaradi dela, v domače mesto pa se je redno vračal. V preteklosti je bil tudi košarkar - kot mladinec je oblekel dres AŠZ Dom Gorica -, rad je igral golf. Sorodniki ga opisujejo kot človeka, polnega življenjske energije, ki je zlahka navezoval stike in sklepal prijateljstva. »Vedno je bil nasmejan, poln energije in pozitivnosti. Bil je prijatelj vseh, vedno pripravljen pomagati tistim, ki so to potrebovali,« se ga spominja bratranec Luca Rogelja. Pretresenost nad njegovo smrtjo je izrazil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je dejal, da gre za tragedijo za vso goriško skupnost.