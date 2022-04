Na Madžarskem znova zmagala Orbanova stranka

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Madžarskem je vnovič prepričljivo zmagala stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je prejela absolutno večino glasov. Zanjo se je po preštetih 90 odstotkih glasovnic odločilo 54 odstotkov volilnih udeležencev, pri čemer naj bi v novem parlamentu imela 135 od 199 sedežev. Opozicijske stranke so prejele 35 odstotkov glasov. Orbanovi stranki se tako znova obeta dvotretjinska večina v parlamentu. Opozicija pod vodstvom Petra Marki-Zayja naj bi imela v novem parlamentu 56 sedežev. Orban, ki je na oblasti že 12 let, je zmago razglasil že sinoči. »Takšna prepričljiva zmaga se vidi z Lune in gotovo tudi iz Bruslja,« je dejal. Kot je nadaljeval, se bo tokratne zmage zagotovo spominjal do konca življenja.