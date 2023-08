Na Malem Mangartu v tragični nesreči umrla reševalca finančne policije

V tragični gorski nesreči sta se včeraj na Malem Mangartu smrtno ponesrečila dva reševalca finančne policije. Oba sta bila tudi gorska reševalca, eden pripravnik, člana postaje Na Žlebeh. Njuni trupli so danes ponoči našli kolegi, vest so gorski reševalci prejeli ob 2.15. Gre za 28-letnega Giulia Alberta Pacchioneja iz Reggio Emilie in 30-letnega Lorenza Paronija iz Pordenona. Oba sta bila pripadnika finančne policije na Trbižu. V okviru usposabljanja sta včeraj dopoldne plezala smer Piussi na Malem Koritniškem Mangartu in bi se bila morala zvečer vrniti v kasarno. Ker ju ni bilo in nista odgovarjala na telefona in na radijski sprejemnik, so kolegi sprožili alarm. Okrog polnoči so se odpravili na Belo peč in pri koči Zacchi zagledali njun avtomobil. Pod steno pa so zagledali tudi njuni trupli. Kot kaže, sta padla z višine. Trupli, ki sta bili še privezani, so s helikopterjem danes zjutraj odpeljali na Trbiž. Vzroke tragične nesreče še preiskujejo, najverjetneje se je odlomila skala, ki je oba vrgla v globino.