Na Matajurju reševali mladega gorskega kolesarja

Gorski reševalci, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so včeraj popoldne posredovali na Matajurju, kjer se je med tekmo na stezi št. 749 na nadmorski višini 1400 metrov poškodoval 17-letni gorski kolesar iz Trenta. Prvi so mu na kraju nudili pomoč organizatorji. Priletel je nato reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč in ga stabiliziralo, nato so ga naložili na nosilo in ga z vitlom potegnili na helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Utrpel je več poškodb in domnevni zlom roke.