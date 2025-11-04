Na meji preprečijo vstop v Italijo enajstim osebam na dan

Medtem ko vse kaže, da bo Italija, po zgledu Avstrije, podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, ki trenutno velja do 18. decembra letos, so iz notranjega ministrstva ravno posredovali nekaj številk o nadzoru vzhodnih mejnih prehodov.

Med januarjem in septembrom so varnostni organi na italijansko-slovenskih mejnih prehodih ustavili 425.000 ljudi oziroma več kot 190.000 vozil, je v sporočilu za javnost zapisalo notranje ministrstvo. »Pri tem je bilo ustavljenih 2758 nezakonitih migrantov, od katerih je bila več kot polovica takoj vrnjena Sloveniji,« so poudarili in dodali, da so dodatnih 374 nezakonitih migrantov ustavili, preden so sploh vstopili v Italijo. Če omenjeni številki seštejemo, lahko ugotovimo, da so vstop v državo preprečili 3132 ljudem v 273 dneh, kar nudi povprečje približno 11 oseb na dan.