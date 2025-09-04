Na mejnem prehodu Lipica zagorela nekdanja stavba policije

Nekaj minut pred deveto uro dopoldne so italijanski policisti, ki na meji pri Lipici izvajajo kontrolo, poklicali, da na slovenski strani gori nekdanja stavba policije, poročajo Primorske novice. Gasilci sežanskega zavoda ter sežanskega in lokavskega prostovoljnega društva so prihiteli na kraj in ogenj v dobri uri popolnoma pogasili. Zaradi požara so od devetih do pol dvanajstih zaprli cesto čez nekdanji mejni prehod. Po podatkih policije je zagorelo v elektro omarici, požar pa se je nato razširil na ostrešje stavbe. Po podatkih, s katerimi razpolagajo Primorske novice, na stavbi izvajajo gradbena dela, notranjost stavbe pa naj bi bila še pred prihodom gasilcev precej namočena.