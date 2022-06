Na mejnem prehodu policista nudila prvo pomoč nezavestni potnici

Policista na mejnem prehodu Dragonja sta v ponedeljek malo po 5. uri zjutraj na avtobusu nemških registrskih tablic med opravljanjem mejne kontrole opazila nezavestno potnico. Starejša gospa se ni odzivala na njuno prošnjo, naj jima pokaže dokumente, zato sta jo pobliže pogledala in opazila kri okoli ust. Preverila sta njen utrip in jo postavila v bočni ležeči položaj, nato sta poklicala reševalce. Do njiju je prišla še druga potnica, sicer zdravnica, ki ji je prav tako poskušala pomagati. Presodila je, da je ženska, sicer 60-letna nemška državljanka, morebiti doživela možgansko kap. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico.