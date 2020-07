Na Montažu se je danes med sestopanjem poškodovala avstrijska planinka. Kaže, da jo je obšla slabost in da je padla, pri čemer je drsela kakih 50 metrov po grebenu. Alarm so sprožili drugi planinci, ki so ji tudi nudili prvo pomoč. Utrpela je več poškodb, toda ni v življenjski nevarnosti. Na kraj so prihiteli gorski reševalci in finančni stražniki s postaje na Žlebeh ter reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico. Pri reševalni akciji je sodeloval tudi upravitelj koče.