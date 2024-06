Na nadmorski višini 1760 metrov si je poškodovala gleženj

Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra so včeraj opoldne skupno z reševalci finančne policije posredovali na gorski stezi, ki povezuje zavetišči Tartoi in Varmost, kjer se je poškodovala pohodnica. Na nadmorski višini 1760 metrov je zdrsnila in se močno udarila v gleženj. Ker ni mogla več naprej, je poklicala na pomoč. Prvi je do nje prispel gorski reševalec iz kraja Forni di Sopra, kmalu za njim je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje jo je na kraju stabiliziralo, pri čemer je ugotovilo, da gre za morebitni zlom. Z vitlom so jo dvignili na helikopter in jo prepejali v tolmeško bolnišnico.