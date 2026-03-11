Na nekaterih servisih v Sloveniji občasno zmanjkuje goriva

Na nekaterih bencinskih servisih zaradi povečanega povpraševanja občasno zmanjka goriva, a je to praviloma na voljo na bližnjih prodajnih mestih, pravijo v Petrolu. Glede kurilnega olja pojasnjujejo, da so lahko zaradi močnega povečanja naročil dobavni roki nekoliko daljši in da imajo nekateri odjemalci, kot so bolnišnice in šole, prednost.

V Petrolu so med drugim povedali, da od prejšnjega tedna zaznavajo povečano povpraševanje po gorivih, pri čemer prilagajajo prodajne in dobavne aktivnosti, da zagotavljajo čim bolj enakomerno oskrbo trga. Ob povečanem odjemu sicer lahko na posameznih lokacijah začasno pride do hitrejšega znižanja zalog, so povedali, vendar je gorivo praviloma na voljo na bližnjih prodajnih mestih.

Dodali so, da so cene v Sloveniji po zadnjih vladnih korekcijah nižje kot v nekaterih sosednjih državah, kar lahko poveča povpraševanje s strani tujih kupcev, zlasti na prodajnih mestih ob meji.

Glede opozoril nekaterih kupcev, da trenutno ni mogoče kupiti kurilnega olja, v Petrolu pravijo, da so v prejšnjem tednu zaznali občutno povečanje naročil tega energenta, saj so nekateri kupci zaradi negotovosti glede cen naročila oddali vnaprej. Po objavi novih cen, ki so se zvišale manj, kot so nekateri pričakovali, nekateri kupci naročila tudi preklicujejo.