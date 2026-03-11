S plohami vremensko dogajanje že bolj pomladno

Soliden anticiklon, ki nam je dalj časa zagotavljal stanovitno vreme, je že v preteklih dneh oslabel. Od jugozahoda priteka proti nam vlažen in zlasti v nižjih plasteh z južnimi vetrovi, toplejši zrak. Povečala se je nestanovitnost, kot se običajno dogaja v pomladnih mesecih. Tla so že nekoliko toplejša, višje plasti pa so se v primerjavi z donedavnim dogajanjem nekoliko ohladila. Tipologija padavin se je zato marsikje spremenila in je dogajanje že nekoliko bolj živahno, ker se pojavljajo tudi kratkotrajne plohe, ki so značilne za pomladne mesece. Podobno bo tudi v prihodnjih dneh.

Danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi plohami. Vmes bodo obdobja s suhim vremenom.

V petek in soboto bo spremenljivo z morebitnimi občasnimi razjasnitvami. V soboto niso ravno izključene občasne krajevne padavine.

V nedeljo kaže na spremenljivo oblačnost z morebitnimi krajevnimi padavinami in občasnimi delnimi razjasnitvami.