Na Reki uradno odprli nadgrajeno Inino rafinerijo nafte

Na Reki so včeraj uradno odprli posodobljeno in nadgrajeno rafinerijo nafte, ki je v lasti energetske družbe Ina. Kot so poudarili na slovesnosti ob odprtju, gre za pomemben korak pri krepitvi energetske varnosti ne le Hrvaške, temveč širše regije. Rafinerija je po prenovi eden najnaprednejših tovrstnih obratov v Evropi.

Naložba obsega gradnjo obrata za predelavo težkih ostankov, posodobitev obstoječih objektov, novo pristanišče in silose, zaprt sistem za transport koksa in novo transformatorsko postajo. Slednja je največja na Hrvaškem, po navedbah Ine pa bo zagotavljala zanesljivo oskrbo novega kompleksa z električno energijo.

Z zagonom obrata za predelavo bo Ina proizvodnjo dizelskega goriva povečala do 30 odstotkov. Okrepila bo tudi proizvodnjo drugih destilatov, hkrati pa zmanjšala potrebo po uvozu derivatov, zlasti v poletni turistični sezoni.

Kot so poudarili v družbi, s tem tudi zmanjšujejo odvisnost od uvoženih surovin ter ostajajo osredotočeni na varno in neprekinjeno oskrbo v prvi vrsti hrvaškega trga in drugih ključnih trgov v regiji.

Skoraj 700 milijonov evrov vreden projekt nadgradnje rafinerije predstavlja največjo naložbo v zgodovini družbe Ina. Projekt je del dolgoročnega naložbenega cikla, v katerem sta skupina Mol in družba Ina v zadnjem desetletju v posodobitev rafinerijske in logistične infrastrukture vložili več kot milijardo evrov.