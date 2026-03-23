Na newyorškem letališču LaGuardia v trčenju letala in vozila dva mrtva

Na newyorškem letališču LaGuardia so minulo noč v trčenju letala in gasilskega vozila na vzletno-pristajalni stezi umrli dve osebi, več je bilo poškodovanih. Ustavili so letalski promet.

Po poročanju ameriških medijev je letalo družbe Air Canada Express po pristanku na letališču trčilo v gasilsko vozilo. Po podatkih s spletne strani za sledenje letov Flightradar24 je letalo CRJ-900, ki je priletelo iz Montreala, v vozilo trčilo s hitrostjo približno 38 kilometrov na uro.

Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je po incidentu za letališče izdala prepoved vzletov in pristankov do 05.30 po greenwiškem času (6.30 po srednjeevropskem). Navedla je, da obstaja velika verjetnost, da bo to odredbo podaljšala do 18. ure po greenwiškem času (19. ure po srednjeevropskem).

Kot piše na spletni strani letališča LaGuardia, so letala, ki bi morala tam pristati, preusmerili na druga letališča ali pa so se vrnila na izhodiščno letališče.