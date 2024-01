Na območju Krna našli moško truplo

Danes je na območju Krna od jutranjih ur dalje potekala iskalna akcija za pogrešanim moškim iz notranjosti Slovenije, ki jo je vodila Policijska postaja Bovec, poročajo Primorske novice. Policisti so namreč včeraj zvečer prejeli obvestilo, da svojci pogrešajo sorodnika z območja koprske policijske uprave, ki se je v ponedeljek odpravil proti Krnu.

Kljub številnim izvedenim aktivnostim policisti pogrešanega včeraj pozno zvečer niso našli oziroma našli so njegovo vozilo, ki je bilo parkirano na parkirišču blizu Planine Kuhinja v neposredni bližini vasi Krn.

Danes zjutraj so z iskanjem na tem območju nadaljevali, poleg bovških policistov in policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica so v iskalni akciji sodelovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in domačini. Ob 9.26 so nad Kožljakom pod Krnom našli moško truplo na višini približno 1500 metrov nadmorske višine.

Po prvih podatkih je moškemu najverjetneje zdrsnilo na zmrznjenem snegu med vzponom proti Krnu. Glede na sedanje ugotovitve je tuja krivda izključena. Kasneje so truplo pokojnega s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Tolmin. Njegova identiteta bo sicer dokončno ugotovljena in potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku, glede na okoliščine najdbe trupla policisti ne izključujejo možnosti, da gre za pogrešano osebo, sporočajo z novogoriške policijske uprave.

Zdravnik iz ZD Tolmin je odredil obdukcijo, da bi ugotovil natančen vzrok smrti, o najdbi trupla je policija obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).

V gorah so sicer že nekaj tednov zahtevne zimske razmere, ki jih zaznamujejo nizke temperature, veter, sneg, led, kratek dan, megla in večinoma zaprte planinske koče. Policisti pozivajo k dodatni previdnosti.