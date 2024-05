Na območju Mangarta našli truplo pogrešanega avstrijskega alpinista

Posodobljeno ob 15.10: Gorski reševalci in policisti so našli truplo pogrešanega 53-letnega avstrijskega državljana, in sicer ob vznožju severnega dela gore v bližini ferate. Kot kaže, gre za znanega in izkušenega avstrijskega alpinista, je sporočila gorska reševalna služba iz FJK.

Iz centra za policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje so danes obvestili policiste novogoriške policijske uprave, da od včeraj dopoldne pogrešajo 53-letnega avstrijskega državljana, ki se je z avtom odpeljal proti Mangartu, poročajo Primorske novice.

Na novogoriški policijski upravi so pojasnili, da v zahtevnih razmerah v iskalni akciji sodelujejo bovški policisti, policisti gorske policijske enote, bovški gorski reševalci. Avto pogrešanega avstrijskega državljana vw sharan so že našli, bil je parkiran pred zadnjim predorom pred Mangartskim sedlom.

Dean Božnik je pojasnil, da so na terenu izredno slabe vremenske razmere, saj je megleno in dežuje. Iskalna akcija poteka na območju zahodne stene Mangarta. Določene aktivnosti potekajo tudi na italijanski strani.