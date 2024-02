Na območju Plodna snežni plaz zasul smučišče (foto)

Na smučišču 2443 metrov visoke gore Siera na območju Plodna se je danes popoldne po obilnem sneženju in novonastali debeli snežni odeji sprožil snežni plaz. Na kraj je prispelo okrog petnajst gorskih reševalcev, ki so območje temeljito prečesali s sondami in drugimi napravami za reševanje v snegu. Slednje niso zaznale morebitnih signalov o človeški prisotnosti, pri čemer so izključili možnost, da bi bili pod plazom ujeti ljudje. V bližini smučišča pa je bilo več smučarjev in pohodnikov.

Snežni plaz je samo na omenjenem delu smučišča zasul območje v velikosti kakih sedemdesetih metrov krat sto. Celotnega obsega plazu pa reševalci niso uspeli ugotoviti zaradi slabe vidljivosti in velikega tveganja, ki bi mu bili izpostavljeni, če bi šli tudi nad smučišče. Po vsej verjetnosti se je plaz sprožil na severnem pobočju gore Siera, so ugotovili. Sporočili so tudi, da zaradi velike nevarnosti proženja novih plazov, sosednjih območij niso uspeli preiskati, toda izključujejo možnost, da bi bili v zgornjem delu proge, kjer se je sprožil, v tistem trenutku prisotni ljudje.