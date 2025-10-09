Na območju Triglava našli truplo 21-letnega Američana

Slovenski policisti so bili v sredo dopoldne obveščeni, da svojci pogrešajo 21-letnega državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Sprožili so iskalno akcijo in danes dopoldne na območju Triglava našli moško truplo. Kot kaže, je pohodnik umrl zaradi zdrsa s poti.

Kot so sporočili s Policijske prave Kranj, so po prijavi pogrešane osebe z zbiranjem obvestil ugotovili, da je pohodnik v soboto okoli 13. ure iz doline Vrata odšel proti Triglavu. Zato je v sredo na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri sta bila tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec iz Mojstrane.

Med sistematičnim pregledom območja pogrešanega v sredo niso našili, zato so iskalno akcijo nadaljevali danes, ko so na območju Triglava na nadmorski višini okoli 1900 metrov zaznali moško truplo.

Glede na opravljen ogled kraja in na do sedaj zbrana obvestila kaže, da je pohodnik zdrsnil z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice v globino in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino, o vseh zbranih obvestilih pa bodo policisti obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Ob tem policisti znova opozarjajo vse pohodnike, da je v visokogorju še vedno prisotna snežna odeja, ki zahteva izredno previdnost. »Ture v visokogorje skrbno načrtujte in jih vsakič prilagodite vremenski napovedi, psihofizičnim zmožnostim in dejanskim razmeram na terenu,« pozivajo na policiji.