Na oddelkih za intenzivno nego ni bolnikov s covidom-19

V FJK so danes ob 845 PCR testiranjih in ob 1132 hitrih antigenskih testih potrdili 119 novih okužb z novim koronaviurusom. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Od začetka pandemije so v FJK umrli 6003 bolniki s covidom-19, in sicer 2789 na Videmskem, 542 na Goriškem, 1511 na Tržaškem in 1161 na Pordenonskem.

V bolnišnicah je hospitaliziranih 90 bolnikov s covidom-19, dva več kot včeraj, na oddelkih za intenzivno zdravljenje ni več nobenega bolnika s covidom-19, medtem ko so bili včeraj trije.

Incidenca okužb je trenutno 42 na 100.000 prebivalcev, eden manj kot včeraj.