V FJK je z odprtjem smučišč minuli konec tedna stekla zimska sezona. Na Piancavallu se je včeraj pripetila prva nesreča, k sreči brez hujših posledic, čeprav za poškodovanega smučarja sprva ni kazalo najbolje. Po padcu je utrpel več poškodb in ran, zato so ostali smučarji poklicali na interventno telefonsko številko 112. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga oskrbeli in ga prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo.