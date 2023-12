Gorski reševalci iz Pordenona so včeraj posredovali na Piancavallu, kjer se je poškodovala pohodnica iz Fontanafredde. Med hojo z možem je zdrsnila in si je zvila gleženj, pri čemer ni mogla več naprej. Gorski reševalci so s terencem prispeli do bližine zavetišča Caserate, nato so jo dosegli peš. Na mestu so jo stabilizirali in jo naložili na nosilo. S terenskim vozilom so par prepeljali do njunega vozila, od koder sta se sama odpravila v bolnišnico.