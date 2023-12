Na Piancavallu zagorelo v hotelu

Več gasilskih ekip iz Maniaga in Pordenona je malo po 11.15 posredovalo na Piancavallu, kjer se je vnel požar v hotelu, ki je trenutno zaprt. Ogenj je zajel sobo v četrtem nadstropju. Na pomoč so poklicali mimoidoči, ki so s ceste zagledali dim, ki je uhajal skozi okno. Prostore so gasilci dosegli z avtolestvijo. Ugotovili so, da se zaradi pomanjkanja kisika požar na srečo ni razširil na druge prostore in so ga kmalu pogasili. Bonificirali in zavarovali so celotno stavbo in so poskrbeli za temeljito prezračenje prostorov. Vzroke požara še preiskujejo.