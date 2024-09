Na Plavjah bo nastal kompetenčni center za oljke in mediteranske kulture

Na mestu degradiranega območja nekdanje vojaške karavle na Plavjah bo ob podpori Mestne občine Koper, Znanstveno raziskovalnega središča (ZRS) Koper ter ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije zrasel večnamenski kompetenčni center za oljke in mediteranske kulture, so sporočili iz ZRS Koper.

Direktor ZRS Koper Rado Pišot je ob predstavitvi projekta krajanom, ki so načrte pozdravili, med drugim izpostavil pomen znanstvene strokovnosti in predanosti lokalnemu kmetijstvu, v prvi vrsti oljkarstvu in vinarstvu, ki sta pomembna tudi za napredek drugih gospodarskih panog v Istri.

Z naložbo v nov kompetenčni center na Plavjah bo zavod, ki letos obeležuje tri desetletja dela na znanstvenem področju ter zaposluje 146 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, omogočil nadaljnji razvoj svojih raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti ter prispeval h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju v regiji.

Za raziskave kakovosti oljčnega olja, inovativne agronomske tehnologije in trajnostno kmetijstvo že zdaj skrbi Inštitut za oljkarstvo pri ZRS Koper, ki je med drugim prispeval prve znanstvene projekte.

Z akreditiranim laboratorijem, ki je edinstven v Sloveniji, nudi podporo oljkarjem in predelovalcem ter služi kot nacionalni referenčni laboratorij. Poleg raziskovalne dejavnosti se ukvarja tudi s prenosom znanja v kmetijsko prakso, kar pomembno prispeva k razvoju sektorja.

Kompetenčni center za mediteranske kulture na Plavjah bo nudil sodobne pogoje za raziskovalno delo in omogočil širitev dejavnosti že omenjenega inštituta ter Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper.

Na prostoru nekdanje karavle bodo zgrajeni sodobni laboratoriji in prostori, ki bodo podpirali razvoj bio tehnologij, prilagoditve na podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in drugo, so sporočili iz ZRS Koper.

Mestna občina Koper je že decembra 2022 stavbno pravico na degradiranem območju nekdanje karavle za 40 let prenesla na ZRS Koper, ki je pridobilo gradbeno dovoljenje. Skladno s predvideno časovnico in pri idealnih pogojih si zavod obeta, da bo do oktobra letos zaključena faza projekta za izvedbo in nato objavljen razpis za izbiro izvajalca del.

V zimskih mesecih načrtujejo začetek gradbenih del, v letu 2025 pa izvedbo večine del iz prve faze projekta. Do poletja 2026 naj bi zaključili prvo fazo projekta, druga faza pa bo potekala vzporedno z zaključkom prve.

S to investicijo bo ZRS Koper okrepil svoje raziskovalne zmogljivosti, povečal tržne dejavnosti ter dvignil konkurenčnost oljkarstva in sredozemskega kmetijstva. Nov center bo ključnega pomena za prilagajanje kmetijstva podnebnim izzivom, spodbujanje trajnostnih praks in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine slovenskega Mediterana.