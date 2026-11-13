Na Počku so bobneli topovi in havbice

Bobnenje minometov in topov oklepnih vozil je v četrtek paralo nebo nad Postojno. Slovenski izvidniški vod je naletel na nasprotne čete in sprožil alarm. Medtem ko so havbice OTO Melara ciljale na sovražnikovo protiletalsko obrambo na vzpetini, so s svojimi 105-milimetrskimi topovi zagrmeli italijanski osemkolesniki Centauro. Pehoti so kritje na razdalji približno 800 metrov nudili celo ostrostrelci v maskirnih oblekah. Prelet lovca F-35 so odpovedali zaradi nizke oblačnosti.

Ker so oklepniki naleteli na oviro, so na pomoč prihiteli še vojaški inženirji, pod bodečo žico so namestili bangalore, to je eksplozivno palico. Ko je počilo, je udarni val pošteno stresel streho šotora opazovalcev, da je z nje stekla deževnica. Prihitela je še pehota, alpinci so se do tarče pripeljali v terenskih vozilih Lince in malih goseničarjih Bandvagn 206, ki so kot nalašč za vožnjo po blatnem ali zasneženem terenu. Po dobri uri akcije je vojaštvo onesposobilo nasprotnika, zelena dimna bomba je nakazala uspeh misije. Na srečo je na vadišču Poček včeraj ni skupil nihče, eksplozije niso nikogar zmlele v prah. Le vaja je bila in to mednarodna, z imenom Clever Ferret 26. Pri njej je sodelovalo okoli 200 pripadnikov Večnacionalnih kopenskih sil Slovenije, Italije, Madžarske in Albanije.

»Glavni namen te vaje je standardizacija vojaških postopkov, ko so na bojišču dejavni vojaki različnih držav,« je novinarjem razložil Suma, »vojakinje in vojaki so v teh dneh navezali pristne odnose, skupaj so se trudili in trpeli.« Vodja vaje, polkovnik MihaRijavec, sicer poveljnik 1. brigade Slovenske vojske, je poudaril, da se na takih vajah preizkušajo tudi sodobne tehnologije, kot so droni.

Poročnik Rok Ernecl je med vajo poveljeval izvidniškemu vodu, ki je prvi opazil sovražnika. Njihova izvidniška vozila, opremljena s termokamero in mitraljezom Browning M2, so ves čas varovala desni bok. »Prvič sem delal s pripadniki madžarske vojske. Lahko sem videl, kako oni delujejo ter se učil koordiniranja skupnih akcij,« je dejal. Včeraj so se vojaki po uspešnem urjenju vrnili v vojašnice, danes bo na sporedu zaključni postroj, jutri pa se bodo čete z opremo in vozili vrnile domov. Za vojake na Počku je bilo uničevanje tarč le urjenje. Za milijone ljudi po svetu pa je takšno bobnenje topov vsakdanja resničnost.