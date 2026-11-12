Koprski policisti zasegli 230 nezakonitih pirotehničnih izdelkov

Policijska uprava Koper je prejela več prijav zaradi prepovedane uporabe petard in okrepila nadzor na terenu. Policisti so 10. novembra pri 43-letnem osumljencu odkrili in odvzeli 230 nedovoljenih pirotehničnih izdelkov ter zoper kršitelja sprožili prekrškovni postopek.

Koprski policisti so ob tem opozorili na nevarnost hudih telesnih poškodb, požarov in vznemirjanja živali. Občane so pozvali k varnemu ravnanju in doslednemu spoštovanju nove zakonodaje. Zakonodajalec je namreč z letošnjimi spremembami omejil uporabo pirotehnike prve kategorije z učinkom poka zgolj na čas od 31. decembra do 1. januarja.

Zakonska ureditev je strogo prepovedala pokanje v strnjenih stanovanjskih naseljih, v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, domov za starejše ter na javnih prireditvah. Organi pregona so za kršitve napovedali globo v višini od 400 do 1200 evrov in dosleden odvzem nevarnih predmetov. Policija je obhajanje praznikov brez uporabe nevarnih eksplozivnih sredstev označila kot edino odgovorno ravnanje.