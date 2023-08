Na pomoč poklicali z druge lokacije in upočasnili reševanje

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gorski reševalci so danes malo per 13. uro posredovali na Piancavallu, kjer se je poškodoval pohodnik. Na pomoč je z mobilnikom poklical ženo, ki je bila drugje, ta pa je kontaktirala interventno telefonsko številko 112 in sprožila alarm.

Na kraj je priletel reševalni helikopter in večkrat preletel območje, kjer naj bi moški obtičal, toda ga reševalci nikakor niso zagledali. Operaterji Soresa so ga večkrat poklicali po telefonu, vendar jim ni znal povedati točne lokacije, saj je bil zmeden, ker je med drugim utrpel poškodbo glave. Z veliko težavo je nato vendarle omenil neko kočo v bližini, kar jim je bilo v pomoč. Iskalno akcijo so tako nadaljevali na drugi strani grebena in ga končno našli. Do njega se je spustil zdravstveni delavec in mu nudil prvo pomoč. Helikopter, ki je zaradi dolgotrajnih preletov končal gorivo, je nato moral zapustiti območje in je priletel drugi helikopter. Pohodnika so prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da si je med padcem v grapo poškodoval glavo in da je utrpel tudi več drugih poškodb, vseskozi pa je bil pri zavesti.

Reševalci izpostavljajo dejstvo, da je pri podobnih nezgodah ključnega pomena telefonski klic na interventno številko 112 neposredno s kraja nesreče, kar jim omogoča ugotovitev lokacije. V omenjenem primeru je žal na pomoč poklicala žena s povsem drugega kraja in poškodovani pohodnik zaradi zmedenosti ni uspel samostojno klicati, zato je bilo posredovanje upočasnjeno, kar bi bilo lahko za ponesrečenega usodno.