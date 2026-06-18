Na Postojnskem nameščajo radarje

Na Postojnskem so se začela se pripravljalna dela za postavitev štirih stacionarnih radarjev, poročajo Primorske novice. Občina trdi, da z njimi želi prispevati k večji prometni varnosti in umiritvi prometa.

Radarji bodo nameščeni na štirih lokacijah. Dva bosta v naselju Dilce, eden v Velikem Otoku, eden pa na Tržaški cesti v Postojni.

Na občini poudarjajo, da pobude za postavitev radarjev izhajajo iz predlogov občanov in prizadevanj za izboljšanje prometne varnosti na posameznih lokacijah. V Dilcah je bila postavitev radarjev izglasovana v okviru participativnega proračuna. V Velikem Otoku je pobuda prišla s strani krajanov, ki že dlje časa opozarjajo na problematiko previsokih hitrosti. Na tej lokaciji občina načrtuje tudi ureditev avtobusnega postajališča z obračališčem ter prehoda za pešce, zato je umirjanje prometa še bolj pomembno. Za postavitev radarja na Tržaški cesti v Postojni je so bili pobudniki občinski svetniki oziroma svetniška skupina Lista za mlade.

Iz občine so sporočili, da bo v okviru priprav v prihodnjih tednih potekala namestitev potrebne prometne opreme in infrastrukture za postavitev radarskih ohišij. Obstoječa cona umirjenega prometa, kjer je omejitev hitrosti določena na 10 km/h, se preoblikuje v območje skupnega prometnega prostora kot to določa spremenjen zakon o pravilih cestnega prometa. Nova omejitev hitrosti bo tako znašala 20 km/h, kar bo omogočalo bolj jasno in učinkovito prometno ureditev ob ohranjanju visoke stopnje varnosti za vse udeležence v prometu.

Predvidoma še ta mesec bodo na izbranih lokacijah nameščena tudi stacionarna radarska ohišja. Sistem bo sprva deloval v testnem načinu, nato pa bo po zaključku vseh postopkov začel evidentirati prometne prekrške zaradi prekoračitve hitrosti. •