Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko odprli priključek Dragomer

Vodstvo Darsa je skupaj z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek in županoma občin Log-Dragomer ter Brezovica danes slovesno pospremilo odprtje avtocestnega priključka Dragomer na odseku primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko. Gre za naložbo v varnost, pretočnost in povezljivost, je poudarila ministrica.

Kot je v nagovoru zbranim na slovesnosti povedala ministrica za infrastrukturo, je projekt izgradnje priključka za prebivalce občin Log-Dragomer in Brezovica velikega pomena, saj razbremenjuje obstoječi priključek Brezovica, hkrati pa je tudi lep primer dobrega sodelovanja občin, države, Darsa in izvajalcev.

Med drugim zajema delno preureditev avtoceste za bodočo šestpasovnico na območju ter gradnjo novega štirikrakega avtocestnega priključka. Priključek se ob tem navezuje na obstoječo regionalno cesto Brezovica-Vrhnika, poleg tega pa so v sklopu projekta uredili tudi zahodno obvozno Brezovice vse do nivojskega prehoda prek železniške proge Ljubljana-Divača pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo cesto Brezovica-Podpeč, je podrobneje pojasnila Bratušek.

Bratušek je omenila rekordna vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo v času mandata aktualne vlade. »V obdobju od leta 2022 do leta 2026 bomo investirali sedem milijard v našo infrastrukturo, in to zato, da bo bolj varna in na koncu tudi bolj pretočna,« je še dejala.

»Upam, da bodo tiste dolge kolone, ki smo jih zdaj doživljali pred izhodom za Brezovico, s tem križiščem bistveno manjše,« pa je dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Novi priključek je po njegovem prepričanju pomemben predvsem zato, ker bodo razbremenili križišče v Brezovici. »Že zdaj je po podatkih nekje 35 odstotkov prometa prevzel ta priključek. V bodoče mislim, da ga bo še več,« je prepričan.