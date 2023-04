Na primorski avtocesti ponoči vozila 31 kilometrov v napačno smer

Koprski policisti so sinoči ob 23.29 prejeli več klicev o vožnji v napačni smeri na primorski avtocesti na odseku od Divače proti Postojni. Patrulja prometne policije ja vozilo izsledila pri Senožečah, pri čemer so ga policisti poskušali ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali, ki pa jih voznica, ki je bila za volanom, ni upoštevala. Nadaljevala je vožnjo po prehitevalnem pasu v napačni smeri proti Postojni. Prevozila je 31 kilometrov s hitrostjo od 80 do 100 km/h, pri čemer je ogrožala več voznikov, ki so pravilno peljali po avtocesti, na srečo pa so se ji uspeli izogniti.

Vodja izmene OKC PU Koper je za preprečitev hujših posledic pri izvozu Postojna odredil cestno zaporo z blokadno točko, ki jo je postavila patrulja PP Postojna. Policisti so ustavili promet iz smeri Ljubljane in s tovornimi vozili zaprli avtocesto.

Voznica je na srečno varno ustavila avtomobil pred cestno zaporo, policisti pa so jo pospremili z avtoceste in obvestili zdravstveno službo. Ugotovili so, da je za volanom sedela 65-letna državljanka Nemčije. Sledi ji kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.