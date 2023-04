Ponekod so popoldne nastajale krajevne nevihte, mestoma je padala sodra. Na primorski avtocesti na območju med Kozino in Postojno je ponekod večja količina vode in sodre na vozišču, poroča spletni portal Promet.si. Proti Kopru je oviran promet med priključkom Senožeče in počivališčem Risnik, kjer se je pripetilo več prometnih nesreč. Proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne pa je zaprt prehitevalni pas.