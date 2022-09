Na Rabu pričakujejo predsednika Italije

Slovenija in Hrvaška se vsako leto spominjata internirancev italijanskega taborišča na Rabu, uradna Italija pa tega še ni storila. Spominski park v Kamporju iz Italije, poleg dijakov in njihovih profesorjev, redno obiskujejo članice in člani partizanskega združenja VZPI-ANPI, spominske prireditve ob 79-letnici osvoboditve taborišča se je letos prvič udeležil njegov državni predsednik Gianfranco Pagliarulo. Na otok je prišel na povabilo združenj slovenskih in hrvaških partizanov, s katerima si VZPI-ANPI prizadeva, da bi prihodnje leto ob okrogli obletnici osvoboditve taborišča obiskali predsedniki Hrvaške, Slovenije in Italije. Slavnostni govornik na tokratni prireditvi je bil slovenski obrambni minister Marjan Šarec.