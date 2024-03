Koprski policisti so včeraj ob 12.21 na Kozini ustavili 50-letnega voznika osebnega avtomobila, ki so mu na regionalni cesti, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, namerili hitrost 150 km/h. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.