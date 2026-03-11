Na gradu Kromberk se začenjajo Grajske harmonije

Na grad Kromberk se po dobrem letu dni vrača nova, 15. sezona cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije. Na prvem izmed treh koncertov bosta nocoj ob 20. uri nastopila violinistka Sara Gorkič in pianist Tadej Podobnik, so zapisali v vabilu na koncert v Kulturnem domu Nova Gorica.

Glasbenika bosta poustvarila dela skladateljev Edvarda Griega, Franza Schuberta, Fritza Kreislerja, Felixa Mendelssohna Bartholdyja, Milka Lazarja, Johannesa Brahmsa, Frederica Chopina in Jena Hubayja.

Violinistka Sara Gorkič je glasbeno pot začela na Glasbeni šoli Nova Gorica in leta 2024 magistrirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V vseh teh letih se je predstavila na raznih odrih v Sloveniji in tujini kot solistka ali v komornih sestavih, sodelovala je v raznih mednarodnih projektih, od študentskih let pa je tudi članica godalnega kvarteta Sorriso. Redno se izpopolnjuje na mojstrskih tečajih v Sloveniji in tujini pri priznanih violinistih. Trenutno deluje kot violinistka in pedagoginja.

Pianist Tadej Podobnik, ki deluje kot umetniški sodelavec korepetitor na Akademiji za glasbo v Ljubljani in poučuje klavir na Glasbeni šoli Franca Gerbiča v Cerknici, je diplomiran na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je končal še podiplomski specialistični študij. Izpopolnjeval se je v Berlinu in Pragi. Že v času študija je kot solist ali v komornih sestavih koncertiral na vidnejših odrih v Sloveniji in na tujem. Za svoje dosežke je prejel več nagrad in priznanj. V vlogi skladnega sogovorca in zanesljivega spremljevalca sodeluje s številnimi vidnimi glasbenimi umetniki.

Cikel Grajske harmonije, ki bo tokrat potekal že 15. zapored, že vsa leta organizira Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z Goriškim muzejem. Po nocojšnjem koncertu bosta 8. aprila na gradu Kromberk gostovala violinist Matjaž Bogataj in violončelistka Maruša Turjak Bogataj, 13. maja pa čembalistka Eva Dolinšek.