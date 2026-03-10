Na Kaninu reševali turna smučarja

Na območju Kanina je helikopter deželne gorske reševalne službe danes reševal turna smučarja, ki sta se izgubila v megli na 2000 metrih nadmorske višine. Ostala sta ujeta med sedlom Uršič in sedlom Bela Peč, ker nista našla poti nazaj v dolino sta poklicala na pomoč.

Gorski reševalci po klicu niso uspeli več stopiti z njima v stik, a so ju kljub temu našli nekaj pred 16. uro. Nebo se je namreč nekoliko razjasnilo, gorski reševalec se je do smučarjev spustil z vitlom in ju potegnil v helikopter, ki ju je odpeljal na varno do žičniške postaje, od koder sta sestopila v dolino.