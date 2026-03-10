VREME
Torek, 10 marec 2026
Na Kaninu reševali turna smučarja

Moška sta se izgubila v megli, ostala sta ujeta med sedlom Uršič in sedlom Bela Peč

Kanin |
10. mar. 2026 | 19:32
    Na Kaninu reševali turna smučarja
    Pogrešana turna smučarja so uspešno rešili s helikopterjem (fotografija je simbolična)( Arhiv )
Na območju Kanina je helikopter deželne gorske reševalne službe danes reševal turna smučarja, ki sta se izgubila v megli na 2000 metrih nadmorske višine. Ostala sta ujeta med sedlom Uršič in sedlom Bela Peč, ker nista našla poti nazaj v dolino sta poklicala na pomoč.

Gorski reševalci po klicu niso uspeli več stopiti z njima v stik, a so ju kljub temu našli nekaj pred 16. uro. Nebo se je namreč nekoliko razjasnilo, gorski reševalec se je do smučarjev spustil z vitlom in ju potegnil v helikopter, ki ju je odpeljal na varno do žičniške postaje, od koder sta sestopila v dolino.

