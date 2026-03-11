Delavnica o uporabi protipožarne tehnologije

V sredo, 17. marca, bo v Grudnovi hiši v Nabrežini delavnica na temo preprečevanja požarov. Srečanje se bo pričelo ob 15. uri in je namenjeno zlasti strokovnemu občinstvu: gasilcem, predstavnikom civilne zaščite in javnih ustanov, a je odprta vsem, ki jih zanima, kako lahko s pomočjo tehnoloških pripomočkov preprečujemo nastanek požarov. Na delavnici bo spregovoril dr. Massimiliano Granceri Bradaschia (Univerza IUAV), sledilo bo skupno iskanje kritičnih točk in prednostnih ukrepov ter predstavitev integrirane platforme za upravljanje požarov in prediktivnih algoritmov (Marko Petelin, Samuel Zidaric, Nicola Zuccato, Infordata sistemi srl). Delavnica je del čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija Karst Firewall in bo potekala v italijanščini z možnostjo dvojezične podpore. Prijave sprejemajo do 13. marca na tej spletni povezavi.