Na Sardiniji zmagala kandidatka Gibanja 5 zvezd in leve sredine Alessandra Todde

Kandidatka Gibanja 5 zvezd, ki sta jo podprla Demokratska stranka in stranke leve sredine, Alessandra Todde, je bila na Sardiniji izvoljena za novo predsednico dežele. Gre za prvo žensko predstavnico na tem mestu na Sardiniji, ki je bila izvoljena po maratonskem boju, med katerim je bila razlika v glasovih med njo in kandidatom desne sredine Paolom Truzzujem res minimalna, saj je dosegala le nekaj desetin odstotka. Štetje glasovnic se je zavleklo do jutra in se ob 8. uri še ni niti dokončno končalo, toda o njeni zmagi ni več dvomov. Todde je, potem ko so bile preštete glasovnice iz 1822 volišč od skupnih 1844, prejela 330.619 glasov (45,3 odstotka), Truzzu pa 327.695 glasov (45 odstotkov). Tretji kandidat Renato Soru je prejel 8,7 odstotka glasov, Lucia Chessa pa 1 odstotek.

Veselje v levosredinskem taboru je veliko. Vodja Gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte je izpostavil dejstvo, da gre za prvega strankinega deželnega predsednika oz. deželno predsednico, skupaj z vodjo Demokratske stranke Ely Schelin pa med drugim poudarjata, da je v zavezništvu moč in da se z zmago Alessandre Todde začenja preporod leve sredine.