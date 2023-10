Na severu hrvaške obale težave zaradi obilnega dežja in poplavljanja morja

Deli Reke so se danes zaradi obilnih padavin znašli pod vodo, na severnem Jadranu pa so znova izmerili enega od najvišjih vodostajev. Močne padavine, ki sta jih je ponekod spremljala močan veter in toča, so povzročale težave tudi v nekaterih drugih delih Hrvaške. V Gorskem kotarju je močno narasla reka Kolpa, v Zagorju pa je padala toča.

Zaradi obilnih padavin je danes poplavilo reško tržnico, gasilci pa so morali izčrpavati vodo iz ene od študentskih restavracij. Na enega od parkiranih vozil na Reki se je podrlo tudi drevo, poročajo hrvaški mediji.

S hrvaškega hidrometeorološkega zavoda so davi sporočili, da je na Reki padlo več kot 63 milimetrov dežja. V Bakru pri Reki pa so znova izmerili enega od največjih vodostajev morja, ki je davi za 105 centimetrov presegal srednjo gladino morja.

Toča v velikosti lešnikov je davi prizadela tudi dele hrvaškega Zagorja, med drugim na območju Zaboka in Krapinskih Toplic.

Neurje z močnim vetrom in točo je dopoldne zajelo tudi Varaždin, podobo pa je bilo v Bjelovarju v osrednjem delu države, kjer je padala toča v velikosti češenj. Močnejšemu nalivu se ni izognil niti Zagreb, kjer pa se je do popoldanskih ur že zjasnilo.