Na skupščini CiviBank uspeh liste Sparkasse

Današnja skupščina delničarjev čedajske banke CiviBank se je končala z ugodnim izidom za Bocensko hranilnico Sparkasse oz. za njene kandidate za novi upravni odbor banke. Le-ti bodo namreč sestavljali veliko večino članov upravnega odbora, v katerem bo le en predstavnik prejšnje garniture in sicer dosedanji podpredsednik Andrea Stedile. Drugi člani novega odbora so tako vsi kandidati Sparkasse z novo predsednico Alberto Gervasio na čelu, ki bo nadomestila dosedanjo predsednico Michelo Del Piero, predstavnica slovenskih delničarjev pa bo odslej Lidia Glavina, ki bo nadomestila dosedanjega slovenskega člana upravnega odbora Livia Semoliča. Drugače so na skupščini, ki ni potekala v živo s prisotnostjo delničarjev, ampak preko pooblaščenca v notarski pisarni Studio ZNR Notai v Milanu, odobrili tudi bilanco zavoda in dividende. Na skupščini je 89 odstotkov glasov šlo listi Sparkasse, okoli deset odstotkov pa listi CiviBank.

Za danes je bilo tudi napovedano izplačilo protivrednosti delnic in nakupnih bonov CiviBank delničarjem čedajske banke, ki so se bili odločili pristopiti k javni ponudbi za prevzem, ki jo je pred časom objavila Sparkasse. Le-ta si je do 31. maja letos zagotovila 75,64 odstotka delnic in 68,79 odstotka nakupnih bonov.