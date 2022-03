Na slovenski avtocesti oglobili humanitarni avtobus iz Ukrajine

V Trst so, kot smo poročali, v soboto prispeli mladi pacienti iz Ukrajine, za katere bodo odslej skrbeli v tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. Med temi so kronični bolniki, pa tudi mali pacienti z diabetesom in tumorji.

Voznika avtobusa, ki je male bolnike prepeljal od ukrajinsko-madžarske meje do Trsta, sta povedala, da se je v Sloveniji zapletlo, ko jih je ustavilo in nekaj časa zadržalo osebje slovenske družbe za avtoceste Dars, da bi preverilo, če so plačali cestnino.

Nedavno so namreč spremenili sistem cestninjenja, ki je po novem prešlo v elektronsko obliko. Večja vozila, med katera spadajo tudi avtobusi, morajo imeti nameščeno napravo DarsGo, ki samodejno zaračuna cestnino na podlagi prevožene razdalje. Voznika tega nista vedela, zato sta za nadaljevanje poti morala plačati tisoč evrov kazni, pa čeprav sta osebju Darsa razložila, da vozita bolne ukrajinske otroke.

Družba Dars je sicer v prvih dneh marca predvidela možnost oprostitve cestnine za prebivalce Ukrajine, ki zaradi vojne in humanitarnih razlogov prihajajo v Slovenijo ali jo zgolj prečkajo. Obstajajo sicer določene omejitve, med kategorijami, ki naj bi bile oproščene plačila cestnine, pa so tudi prevozi za opravljanje nalog humanitarne pomoči, ki morajo predložiti ustrezna dokazila, upravljavec cest pa mora biti o prihodu vozil obveščen najmanj 24 ur prej.