Prvi ukrajinski bolniki že v Burlu

Po naporni noči so prišli. Mali bolniki iz Ukrajine, za katere bo sedaj skrbela tržaška otroška bolnišnica Burlo Garofolo, so danes okrog 11. ure z avtobusom prispeli pred bolnišnico. Tam so jih pričakali zdravniki in zdravstveni delavci ter ukrajinski prostovoljci, ki so brez težav razbijali jezikovno pregrado med malimi pacienti, njihovimi materami in italijanskimi zdravniki.

Na zadnji avtobus, ki jih je pripeljal do Trsta, je več kot dvajset pacientov z materami (le eden od njih je prišel brez spremstva) sedlo ob 21.30 zvečer na meji med Madžarsko in Ukrajino.

Pred bolnišnico so vsem razdelili zaščitne maske in razkužili roke, nakar so jim pomagali, da so se z vso prtljago odpravili do sprejemne sobe v Burlu. Tam so jim ponudili nekaj za pod zob in vroč čaj, otroci pa so se razveselili tudi Kinder jajčkov.