Banka Italije spodbuja finančno opismenjevanje mladih in odraslih

November je mesec finančnega opismenjevanja. Banka Italije bo tudi letos otrokom, mladim in odraslim ponudila izobraževanje na področju financ, virtualnih načinov plačevanja, upravljanja osebnih dohodkov z namenom, da spodbudi ozaveščene odločitve na gospodarskem in finančnem področju ter okrepi stanje v Italiji, ki se trenutno uvršča pod povprečje OECD na področju znanja o financah. Program za Trst in Furlanijo - Julijsko krajino sta včeraj predstavila direktor tržaške Banke Italije Massimo Gallo in njegova namestnica Maddalena Ferri. Lani je k izobraževalnim dejavnostim v FJK pristopilo 3348 otrok, mladostnikov in odraslih, na voljo pa je bilo 90 izobraževalnih projektov na daljavo in v živo.

»Danes za tvoj jutri« je geslo, pod katerim so letos pri Banki Italije združili novembrski izobraževalni program, ki je bogat z vsebinami in razdeljen po starosti (ponudba je na voljo le v italijanskem jeziku). V sodelovanju z Deželnim šolskim uradom in šolami se razvija didaktična delavnica Namišljeni prijatelj za osnovnošolce. Otrokom iz četrtih in petih razredov želijo dopovedati, da obstajajo različne kategorije odhodkov, nakupovati pa je treba sorazmerno z denarnimi sredstvi, ki jih premoremo. A tudi, da lahko s prihrankom in vestnim upravljanjem osebnih financ opravi zaželen nakup, ali pa da se lahko v življenju v vsakem trenutku pojavi nepredviden strošek.

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