Na snežišču pod vrhom Mangarta se je huje poškodoval pohodnik

Pod vrhom Mangarta je včeraj 23-letni Nizozemec zdrsnil na snežišču in se ustavil 70 metrov niže, poročajo Primorske novice. Kot so sporočili iz policije, so se trije Nizozemci odpravili proti vrhu Mangarta, naleteli na snežišče in storili edino napako, ki so jo lahko storili. Namesto da bi se obrnili, so snežišče prečkali, pri tem pa je 23-letniku zdrsnilo, zaradi česar se je po strmem terenu 70 metrov kotalil in padal.

K sreči se je ustavil, vendar si je ob kotaljenju in drsanju hudo poškodoval glavo in utrpel odrgnine desne noge. Bovški gorski reševalci so ponesrečenca oskrbeli in ga predali helikopterski ekipi za reševanje v gorah, ki ga je odpeljala v ljubljanski klinični center. »Bili so sicer pravilno opremljeni, obuti so bili v visokih gojzarjih, imeli so pasove in nosili čelade, vendar niso bili opremljeni za sneg. Zato bi rad vse planince opozoril, da so na višini 2000 metrov in višje še vedno snežišča, pred katerimi se je najbolj pametno obrniti. Vsako prečenje snežišč je lahko izredno nevarno,« je opozoril vodja bovških gorskih reševalcev Robert Vončina. Po neuradnih informacijah je bil nizozemski mladenič tako poškodovan, da je med reševanjem in prevozom že izgubljal zavest.