Koprski policisti in reševalci so včeraj ob 18.34 posredovali na Socerbu, kjer sta se ponesrečila 17-letni motorist s Tržaškega in leto dni mlajša sopotnica. Pod ostrim levim ovinkom na mokrem vozišču je mladenič izgubil oblast nad motorjem in zapeljal v levo po hribu navzdol, pri čemer sta padla in se poškodovala. Slovenski reševalci so mladega motorista imobilizirali in ga skupaj s sopotnico odpeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli s hujšimi poškodbami, sopotnico pa z lažjimi.