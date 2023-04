Na Socerbu ne bo prvomajskega praznovanja

Mestna občina Koper odpoveduje tradicionalno praznovanje mednarodnega praznika dela na Socerbu, poročajo Primorske novice, saj je za ponedeljek, 1. maja, napovedano izjemno slabo vreme. Praznovanje mednarodnega praznika dela na Socerbu je bilo od nekdaj tradicionalna in izredno dobro obiskana prireditev, ki je pred leti nekoliko zamrla, nato pa jo je koprska občina leta 2019 znova obudila. Zaradi izjemno slabe vremenske napovedi jo je letos primorana odpovedati, nastopajočim in drugim sodelujočim pa se zahvaljuje za dragoceno sodelovanje in trud, ki so ga vložili v ta projekt.

»V nedeljo kaže na delno oblačno vreme s posameznimi plohami. Nekaj več dežja bo v ponedeljek in torek, ko nas bo prešla vremenska fronta, vmes bodo tudi krajša sončna obdobja,« je zapisal Arso v vremenskih obetih od 5 do 10 dni.