Slovenski policisti obravnavali skoraj štiri tisoč prehitrih voznikov

Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj štiri tisoč prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so navedli na spletni strani policije.

Policisti so med 3. in 9. avgustom po vsej državi izvajali preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah. Pri tem so obravnavali 3903 prekoračitve hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 2500 kršitev.

Na cestah izven naselij so obravnavali 391 prekoračitev hitrosti, na avtocestah in hitrih cestah pa 1012 kršitev, kaže statistika enotedenske preventivne akcije policije.

Kot so navedli, so 2750 prehitrih voznikov ustavili na kraju in jim neposredno izrekli globe. 344 voznikov so opozorili, ostale pa so seznanili s kršitvijo in izvedli ustrezne prekrškovne postopke. Še dodatnih 793 lastnikov vozil lahko naknadno pričakuje obvestila o prekrških oziroma plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so dodali.

Ponovno so opozorili, da neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč na slovenskih cestah, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami, zato voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in poskrbijo za varnost.