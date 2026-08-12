Zanimajo jo semantika, struktura jezika in logika, ki se za njimi skriva

Glasbenica, skavtinja, športnica in prostovoljka dobro usklajuje vse svoje dejavnosti. Z zadovoljstvom priznava, da ima odličen spomin, kar ji je nedvomno pomagalo na poti do najvišje ocene na letošnjem zrelostnem izpitu. Johana Tul iz Mačkolj je komisijo tako dobro nagovorila, da so ji k oceni pripisali še pohvalo. To ji je bilo v posebno zadoščenje.

Mlada kitaristka se je vseh pet let klasičnega liceja Franceta Prešerna sproti učila in se istočasno izpopolnjevala na drugih področjih. Morda ji je bil za zgled brat Jakob, ki se je sicer leta 2024 »zadovoljil s stotico,« kot je sam takrat šaljivo povedal za Primorski dnevnik. Uspeh je torej družinska »razvada« ... in ne samo v šoli.

Z dobrimi obeti stopa tako na svojo novo študijsko pot. Odločila se je za študij tujih jezikov in književnosti na Univerzi v Trstu, »kasneje pa bo morda nastopil čas za izkušnjo v tujini, po možnosti v nemško govorečih državah. Opazila sem namreč, da se tujih jezikov zlahka naučim. Zanima me semantika, struktura jezika in logika, ki se za njimi skriva. Rada bi raziskovala na tem področju. Nisem se še odločila, kateri bo moj poklic, prepričana pa sem, da mi lahko tuji jeziki odprejo marsikatera vrata.«