Žrtev včerajšnje nesreče na Triglavu mlad Izolan

Zjutraj naj bi vstali ob sončnem vzhodu, se okrepčali, in zadovoljni, da so prejšnji dan osvojili vrh Triglava, spustili proti dolini Vrat. Za četverico prijateljev iz Izole se je dotlej čudovita izkušnja na začetku Tominškove poti spremenila v tragedijo. 19-letnik je v prepadni steni omahnil, šokirani prijatelji so poklicali na pomoč, reševalci s helikopterjem pa so pod steno našli njegovo truplo, poročajo Primorske novice. Prijatelji, svojci in izolski košarkarji so šokirani nad tragično nesrečo.

»Z neizmerno žalostjo smo sprejeli novico, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš Sven. V naši košarkarski družini bo za vedno ostal zapisan kot srčen fant, ki je bil nasmejan, dobre volje in vedno pripravljen pomagati. Njegova odsotnost bo pustila veliko praznino - na igrišču in ob njem,» so danes zjutraj zapisali na facebook strani izolskega košarkarskega kluba in razkrili, kar se je po Izoli govorilo že v ponedeljek popoldan in zvečer. Da je namreč žrtev nesrečnega padca na Tominškovi poti pod Triglavom komaj 19-letni fant iz Izole.

Že v ponedeljek dopoldan so na strani uprave za zaščito in reševanje (Spin 112) poročali, da je ob pol enajstih s Tominškove poti pod Triglavom zdrsnil planinec. Iz kranjskega centra 112 so na kraj poslali gorske reševalce iz Mojstrane, ti so takoj aktivirali dežurno ekipo za reševanje v gorah s helikopterjem, ki je nesrečnega planinca opazila iz zraka, do njega spustila zdravnika in gorskega reševalca-letalca, ki pa sta ugotovila, da je planinec po padcu umrl.

Po podatkih, ki so jih pridobile Primorske novice, so se v ponedeljek zjutraj s Kredarice proti dolini Vrat spuščali štirje prijatelji iz Izole. V nedeljo naj bi osvojili vrh Triglava, se nato spustili do koče na Kredarici, kjer so prenočili, v ponedeljek zjutraj pričakali sončni vzhod, se okrepčali, nato pa počasi odpravili proti Vratom, od koder bi se z avtom odpeljali domov. »Takoj po zdrsu so poklicali njegovi prijatelji in povedali, da ga ne vidijo in ne slišijo. To je bil za nas že zastrašujoči podatek,» nam je začetek reševanja opisal vodja mojstranskih gorskih reševalcev Gregor Berce.

Po Bercetovih pojasnilih se je nesreča zgodila na nadmorski višini 2000 do 1900 metrov, dobrih 500 višinskih metrov niže od Kredarice. »Nesreča se je zgodila na vstopu v Tominškovo pot, ravno na delu, kjer je lahko še najmanjša napaka usodna. Na tistem delu po napaki ni vrnitve. Fantje so sicer ocenili, da je padel kakih deset metrov, vendar je bil padec bistveno globlji in zato so bile tudi poškodbe usodne,» je nesrečo mladega Izolana opisal za Primorske novice Gregor Berce.