Na Tolminskem zaprti cesti zaradi zemeljskih plazov

Današnje deževje na Tolminskem ponovno povzroča težave. Lokalni cesti Idrija pri Bači–Ponikve in Hudajužna–Zakojca sta zaradi zemeljskih plazov neprevozni. Velja popolna zapora prometa.

Razmere na cestah so zahtevne tudi drugod po občini, predvsem v Baški grapi. Vodotoki naraščajo, Idrijca je ponekod že prestopila bregove.

V skladu z napovedmi meteorologov v delu države nekaj težav povzroča veter z močnimi sunki. Uprava za zaščito in reševanje na spletni strani poroča o intervencijah na Severnoprimorskem, Notranjskem in Kočevsko-Ribniškem.

O posredovanjih zaradi močnega vetra, ki je ponekod podiral drevesa in odkrival strehe, poročajo z območja Cerknice, kjer je med drugim v naselju Lipsenj veter podrl dve drevesi čez cesto in telekomunikacijske kable. Posredovali so delavci komunale Cerknica.

Veter je povzročal težave tudi na območjih Cerkna, Blok, Grosuplja, Iga, Kočevja in Ribnice, Loške doline, Kostela Tolmina in Ajdovščine ter Luč. Podrti drevesi sta ovirali promet na cesti Divača - Ribnica v občini Pivka in na cesti Babno polje - Podgora pri Ložu. V obeh primerih so posredovali delavci cestnih podjetij. Že dopoldne je na Ljubljanski cesti v Kočevju veter odkril del strehe na bencinskem servisu.

Kot je danes povedal prognostik Blaž Šter z Agencije za okolje, je nad naše kraje začel dotekati toplejši zrak. Ob tem bo pihal zmeren do močan veter južnih smeri. Danes zvečer in ponoči lahko na območju med Notranjsko in Dolenjsko ter v delu osrednje Slovenije sunki južnega vetra presežejo 70 kilometrov na uro.