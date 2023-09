Na Trbižu bo stekel večjezični pouk

Za letošnje šolsko leto je v Kanalski dolini vladalo veliko pričakovanje, potem ko je oktobra lani tedanji italijanski minister za izobraževanje Patrizio Bianchi končno podpisal uredbo, s katero je ministrstvo odobrilo začetek petletnega eksperimentalnega večjezičnega pouka, ki ga bodo izvajali na šolah vseh stopenj. Tudi slovenščina bo torej na podlagi modela, ki ga je mednarodna strokovna skupina pripravila izrecno za šole v Kanalski dolini, v šolah prisotna nekaj ur na teden (odvisno od stopnje šole) kot redni predmet oziroma delno kot učni jezik pri nekaterih nejezikovnih predmetih (v soprisotnosti s predmetnim učiteljem oziroma profesorjem bo učitelj slovenščine 20 minut namenil obravnavi snovi v slovenskem jeziku).

»Eksperimentalni pouk bo redno stekel, predavatelje za pouk nemščine oziroma v nemščini nam je šolski urad že dodelil, kar zadeva slovenščino, pa še čakamo na imenovanje učiteljev oziroma profesorjev. Podobno velja sicer še za vrsto drugih predmetov, saj se težave z imenovanjem nadomestnih učiteljev in profesorjev ponavljajo iz leta v leto, tako da ob začetku leta pravzaprav nikoli nimamo še na razpolago vseh potrebnih pedagoških delavcev,« je ob začetku šolskega leta povedala Doris Siega, ravnateljica Večstopenjske šole na Trbižu, kjer uvajajo večjezični pouk. Na drugostopenjskih srednjih šolah v Kanalski dolini se je pouk začel že prve dni septembra, minulo sredo so se v klopi vrnili dijaki prvostopenjskih srednjih šol, včeraj pa še osnovnošolci in otroci iz vrtcev. Kar zadeva slovenski jezik, naj bi bili za izvajanje pouka slovenščine oziroma v slovenščini na razpolago dve mesti (skupno morajo namreč pokriti 36 ur v Ukvah in na Trbižu), imenovanje pa mora opraviti videmski pokrajinski šolski urad, ki je pristojen za šole v Kanalski dolini, oziroma jih bo morala imenovati sama šola. Verjetno bo tudi za slovenščino veljalo podobno kot za nemščino, in sicer da bosta lahko izbrani osebi poučevali tako na drugostopenjski - na tehničnem zavodu za turizem - kot na prvostopenjski srednji šoli oziroma v osnovnih šolah in vrtcih, torej da delo ne bo omejeno na posamezno stopnjo šole. Slovenščine sicer ne bo na Tablji in v Klužah, nemščina pa bo prisotna tudi tam, zato bo tudi učiteljev oziroma profesorjev nemščine več.

