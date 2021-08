Sredi Trbiža je včeraj nastopil Alpski kvintet. Koncert so oglaševali s plakatom v italijanščini in nemščini. Slovenščina, ki je navzoča na pročelju mestne hiše na Trbižu, se prirediteljem očitno ni zdela potrebna. Koncert je spadal med prireditve Alpenfestivala, ki ga prirejata Občina Trbiž in društvo Il Tiglio.