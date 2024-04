Na Triglavu umrla plezalca

Gorenjski policisti so na območju severne stene Triglava našli mrtva moška, državljana Srbije. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, med plezanjem naj bi padla v globino, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj. Umrla sta bila po njihovih navedbah kot pogrešana prijavljena v tujini, policisti pa so reševalno akcijo sprožili v nedeljo.

V reševalni akciji so po poročanju portala Delo ob policistih in policijskem helikopterju sodelovali tudi člani Gorske reševalne službe. Preminula so reševalci našli pod Slovensko smerjo na Triglav, je za Delo povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar.

Tuja gornika sta se v soboto dopoldne odpravila proti Triglavu in na nadmorski višini 1600 metrov padla v globino ter zaradi hudih poškodb na kraju umrla, so sporočili s kranjske policijske uprave. Dodali so, da je njuni trupli danes okoli 10. ure našla posadka policijskega helikopterja med sistematičnim pregledom terena.

Po do sedaj zbranih informacijah gre za 33- in 42-letna moška, oba državljana Srbije. Za 33-letnika so italijanski varnostni organi pogrešanje razpisali že pred dnevi, aktivnosti v zvezi z iskanjem pa so od nedelje izvajali tudi slovenski policisti. Okoliščine kažejo, da sta pokojna gornika plezala v zahtevnih razmerah, nad snežno mejo, na mešanem snežnem in kopnem terenu.

Pokojnika so s helikopterjem slovenske policije prepeljali v dolino. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.

Iskali so ju sicer že od sobote, iskanje pa je trajalo dolgo, saj so reševalci preiskovali veliko območje, saj niso vedeli, kam sta pogrešana odšla. Plezalca sta sicer plezala v navezi, še navaja Delo.